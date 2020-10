Oekraïense selectie houdt nog maar één doelman over voor match tegen Frankrijk door positieve tests, ook Shakhtar-spelers afwezig

De Oekraïense doelmannen Yuriy Pankiv en Andriy Lunin blijken met het coronavirus besmet te zijn en ook een kok van het team legde een positieve test af. Dat deelde de Oekraïense voetbalfederatie dinsdag mee. De Oekraïense selectie vertoeft momenteel in Frankrijk, waar ze woensdag een vriendschappelijke wedstrijd tegen de wereldkampioen speelt.

Het is al duidelijk wie er woensdag in doel zal staan in het Stade de France. Heorhiy Bushchan (Dynamo Kiev) is de enige overgebleven doelman in de selectie van coach Andriy Shevchenko. De andere twee en de kok zijn in zelfisolatie gegaan.

Normaal is Andriy Pyatov de nummer een van Oekraïne, maar het sluitstuk van Shakhtar Donetsk legde eerder deze week al een positieve test af, net als zijn ploegmaat Taras Stepanenko. Het volledige team van Shakhtar ging daarop in quarantaine, zodat ook Mykola Matviienko, Viktor Kovalenko, Marlos en Junior Moraes niet beschikbaar zijn voor de nationale ploeg. Daarnaast kon Shevchenko zes spelers wegens blessures niet oproepen.

Na de oefenpot tegen Frankrijk neemt Oekraïne het in de Nations League op tegen Duitsland (zaterdag) en Spanje (volgende week dinsdag). Met Igor Plastun (Gent), Eduard Sobol (Club Brugge), Bogdan Mykhaylichenko (Anderlecht), Yevhen Makarenko (Kortrijk) en Roman Yaremchuk (Gent) zitten liefst vijf spelers uit de Belgische competitie in de selectie.