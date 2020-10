Coronamaatregelen drastisch verstrengd vanaf vrijdag: kleinere bubbel en cafés moeten om 23u dicht

De coronamaatregelen worden verstrengd: de bubbel telt maximaal nog drie personen en op café gaan mag nog maar met vier per tafel. De cafés moeten ook vroeger sluiten. Dat hebben premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) aangekondigd op de persconferentie na het Overlegcomité met alle regeringen van ons land.

Niet alleen het aantal besmettingen met het coronavirus zit de jongste dagen weer stevig in de lift, hetzelfde geldt voor het aantal opnames in het ziekenhuis en sterfgevallen. Daarom wordt een tandje bijgestoken in ons land, zei premier Alexander De Croo (Open VLD) dinsdag op de persconferentie. “De situatie is zorgelijk en zeer ernstig”, zei hij. “We zien dat de verspreiding van het virus fors aan het versnellen is. We moeten die versnelling zo snel mogelijk stoppen.”

De Croo en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) benadrukten dat het erg belangrijk is om de maatregelen te verstrengen en het aantal contacten terug te dringen. Daarom worden vanaf vrijdag 9 oktober gedurende een maand deze verstrengde maatregelen ingevoerd:

- Het aantal toegelaten dichte contacten - de bubbel met mensen waarmee je knuffelt en kust - wordt verlaagd naar maximum 3 in de komende maand. Dat telt per persoon en niet per gezin: ieder van ons mag dus 3 personen hebben waarmee de regels rond afstand houden niet gelden.

- Voor privébijeenkomsten bij je thuis, bijvoorbeeld om een stuk taart te eten of een glas wijn te drinken, mag je maximaal 4 mensen uitnodigen bovenop je eigen gezin.

- Vanaf vrijdag zullen cafés nog maar tot 23 uur open mogen zijn in het hele land. Tot dan is het sluitingsuur 1 uur. Op café gaan mag vanaf dan ook nog maar met 4 personen per tafel. De uitzondering daar zijn mensen die met meer onder hetzelfde dak wonen: dan kan een grotere tafel. Spreek je met meer personen af? Dan ga je aan aparte tafels zitten. Voor restaurants verandert er niets.

- Niet-georganiseerd samenkomen in de buitenlucht - dat geldt dus bijvoorbeeld niet voor begeleide wandelingen of culturele evenementen - mag nog maximaal met 4 personen.

- Thuiswerken wordt nog steeds aangemoedigd, en dit meerdere dagen per week.

De navolging van de regels zal ook beter gehandhaafd worden, zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). “Er zijn hier en daar klaplopers die de regels met voeten treden, dat is niet eerlijk voor de goede leerlingen in de klas.”

De Croo: “Volg de regels”

De Croo deed ook een oproep “aan de jongeren, en eigenlijk aan iedereen”. “Volg de regels, dat is belangrijk”, zei hij. “Er is een stijging en die komt bij mensen die kwetsbaar zijn. Dat moet ons wakker schudden. We moeten allemaal bijzonder alert zijn.”

Coronacommissaris

Er was ook nog ander nieuws. Pedro Facon, directeur-generaal van de FOD Volksgezondheid, wordt coronacommissaris. De bedoeling is dat hij de samenwerking tussen alle organen van de overheid rond het coronavirus vlot te laten verlopen. Hij zal ook de invoering van de coronabarometer in goede banen moeten leiden.