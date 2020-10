Ouders laten invallen voor zieke leerkrachten? “Geen slecht idee”, zegt Katholiek Onderwijs

Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen vindt het “geen slecht idee” dat ouders invallen en niet-onderwijstaken uitvoeren wanneer te veel leerkrachten ziek vallen. Daarmee reageert de scholenkoepel op de oproep van een Limburgse scholenkoepel naar ouders en grootouders toe om in te springen in de klas. Er zijn “geen quick wins” om het lerarenterkort op te lossen, zegt woordvoerder Pieter-Jan Crombez.

Om te anticiperen op een eventueel tekort aan leerkrachten deze winter, had de Limburgse KT-scholengroep ouders en grootouders opgeroepen om in te vallen in de klas. Ze zouden geen les geven, maar wel de klas ‘bezig houden’. “Betrokkenheid van ouders bij het schoolgebeuren is altijd goed, dus voor niet-onderwijstaken is dit in veilige omstandigheden geen slecht idee. Dit gebeurt ook in niet-coronatijden”, zegt Pieter-Jan Crombez, woordvoerder van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Alleen schuilt hier natuurlijk de bredere problematiek van het lerarentekort. Daar zijn geen quick wins voor.”

Het Katholiek Onderwijs stuurt aan op maatregelen om een lerarentekort op te vangen. “Daarbij hoort dat startende leraren goed begeleid worden, ervaren leraren meer flexibiliteit in hun loopbaan kunnen genieten, en directeurs op ondersteuning en ruimte kunnen rekenen om een doortastend en waarderend personeelsbeleid te voeren”, aldus Crombez.