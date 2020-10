Grote namen nog afwezig op training bij Rode Duivels, wel hoopgevend nieuws over Jan Vertonghen

19 Rode Duivels kwamen dinsdag in actie op training in Tubeke, de meeste grote namen ontbraken. De kans bestaat echter dat Jan Vertonghen alsnog aansluit voor de Nations League-wedstrijden tegen Engeland en IJsland, de Belgische recordinternational ontbrak aanvankelijk in de selectie van Roberto Martinez met een jukbeenblessure.

Dat Vertonghen eventueel toch zou kunnen spelen in beide Nations League-wedstrijden zou een meevaller zijn voor de Rode Duivels, die al kapitein Eden Hazard (geblesseerd), zijn jongere broer Thorgan (geblesseerd) en waarschijnlijk ook Dries Mertens (in quarantaine in Napels) moeten missen van hun vaste basisploeg. Dennis Praet kampt met een knieblessure, maar het enige officiële forfait is momenteel nog dat van keeper Koen Casteels, die vervangen werd door Davy Roef.

Dinsdag trainden de Rode Duivels nog met hoofdzakelijk invallers. Op het oefenveld stonden Dedryck Boyata, Christian Benteke, Divock Origi, Michy Batshuayi, Leander Dendoncker, Timothy Castagne, Hans Vanaken, Brandon Mechele, Jérémy Doku, Alexis Saelemaekers, Sebastiaan Bornauw, Dodi Lukebakio, Joris Kayembe, Yari Verschaeren, Zinho Vanheusden en Leandro Trossard.

Van de doelmannen tekenden Simon Mignolet, Davy Roef en Hendrik Van Crombrugge present. Die laatste is weer fit nadat hij vorig weekend vervangen moest worden met een vleeswonde na een contact met Club Brugge-speler Krépin Diatta. Ook Dennis Praet is aanwezig bij de Rode Duivels, maar de middenvelder van Leicester trainde voorlopig nog binnen nadat hij afgelopen weekend met een blessure verstek moest laten gaan.

De andere spelers, waaronder anciens als Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne of Romelu Lukaku, sluiten de volgende dagen pas aan. Donderdag staat de oefenmatch tegen Ivoorkust al op het programma voor de Belgen. Zondag wacht in de Nationals League het duel in en tegen Engeland en volgende woensdag 14 oktober in en tegen IJsland, ook voor de Nations League.

