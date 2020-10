Orkaan Delta stormt af op kust van Mexico en VS

Mexico zal op het oostelijke schiereiland Yucatan 5.000 soldaten inzetten voor de komst van een krachtige orkaan Delta. Dat heeft president Andres Manuel Lopez Obrador dinsdag gezegd.

De orkaan van categorie 4 zal het noordoosten van het schiereiland ‘s nachts bereiken en raast dan door de Golf van Mexico richting de Verenigde Staten op donderdag, volgens het Amerikaanse orkaancentrum.

Delta zou zich naar verluidt op 510 kilometer ten oosten van de Mexicaans eiland Cozumel bevinden, een populaire toeristenbestemming. Hij haalt er windsnelheden van 215 kilometer per uur. Het nationale orkaancentrum van de VS zegt “extreem gevaarlijke” omstandigheden te verwachten, waaronder een stijging van de zeespiegel, hoge golven, regen en overstromingen.

25ste orkaan

“Vanaf 17.00 uur (middernacht Belgische tijd, red.) moet IEDEREEN thuis blijven”, tweette Carlos Joaquin, gouverneur van de staat Quintana Roo, die zei dat evacuaties al waren begonnen. Bewoners moeten indien nodig naar opvangcentra gaan, zei president Lopez Obrador tegen op zijn dagelijkse persconferentie.

Zware regenval werd ook verwacht in andere delen van het Caribisch gebied, inclusief de Kaaimaneilanden en Cuba, waar een tropisch stormwaarschuwing was van kracht.

Delta is de 25ste orkaan of tropische storm over de Atlantische Oceaan dit seizoen. Het seizoen is zo intens geweest dat het na de vooraf bepaalde lijst van 21 voornamen leidde tot naamgeving van stormen naar de letters van het Griekse alfabet. Afgelopen weekend zorgde de tropische storm Gamma voor overstromingen in het oosten Mexico. Daarbij kwamen minstens zeven mensen om het leven.