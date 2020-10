Ook OPCW ontdekt zenuwgif in bloed Navalny

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny had inderdaad een zenuwgif in zijn bloed. Dat komt naar voren uit onderzoek van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag.

Navalny werd in augustus erg ziek tijdens een vlucht in Rusland. Hij mocht naar Duitsland om daar behandeld te worden. Westerse onderzoekers hadden al vastgesteld dat hij is vergiftigd met een novitsjok-zenuwgif. Een team van de OPCW had ook monsters genomen bij de politicus voor eigen onderzoek.

Chemische stoffen

De analyses die de OPCW liet uitvoeren van die monsters bevestigen dat er sporen van cholinesteraseremmers zijn aangetroffen in het bloed en de urine van Navalny die “gelijkaardige structurele karakteristieken” hebben als twee chemische stoffen van het type novitsjok.

Navalny houdt de Russische autoriteiten verantwoordelijk voor zijn vergiftiging. Toch zegt hij uiteindelijk te willen terugkeren naar zijn thuisland. “Dat kan misschien nog wel drie weken of twee maanden duren. Maar zeker geen jaar”, zei hij in een interview met een bekende vlogger op YouTube.