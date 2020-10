Oppositieleider Tichanovskaja ontmoet Merkel

De Wit-Russische oppositieleider in ballingschap Svetlana Tichanovskaja heeft dinsdag in Berlijn de Duitse bondskanselier Angela Merkel ontmoet. Tijdens het 45 minuten durende gesprek benadrukte ze aan de regeringsleider dat de protesten die al wekenlang aan de gang zijn in Wit-Rusland “geen strijd tegen Rusland of Europa” zijn, maar een gevolg van de crisis in de voormalige Sovjetrepubliek zelf, zo liet de 38-jarige activiste na afloop weten.

In Wit-Rusland wordt al sinds begin augustus betoogd tegen president Aleksandr Loekasjenko. Hij werd bij de recente verkiezingen met een ruime meerderheid herkozen, maar veel Wit-Russen en buitenlandse leiders twijfelen aan deze uitslag en erkennen hem niet als president.

Tichanovskaja liet Merkel naar eigen zeggen weten dat de vreedzame protesten zullen aanhouden en benadrukte dat nog steeds veel bekende oppositiefiguren in de cel zitten, onder wie haar man Sergej, in wiens plaats Tichanovskaja zich kandidaat had gesteld bij de verkiezingen. Ze riep ook op tot steun voor investeringen in Wit-Rusland, onder meer in onafhankelijke media en burgerorganisaties.

Merkel kreeg van Tichanovskaja een wit-rode paraplu cadeau, de kleuren van de revolutie in Wit-Rusland.