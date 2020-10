Horeca Vlaanderen: “Cafésluiting om 23 uur is een zware mokerslag”

Horeca Vlaanderen noemt de beslissing om cafés vanaf vrijdag om 23 uur te sluiten een zware mokerslag. De sectororganisatie vraagt opnieuw financiële steun voor de getroffen cafés en roept klanten op om de regels nauw op te volgen. Dat blijkt dinsdag uit een persbericht.

Om de verspreiding van het coronavirus verder in te perken, kondigde de federale regering een aantal nieuwe maatregelen aan. Vanaf vrijdag mag je nog maximaal drie contacten hebben en gaan cafés om 23 uur toe. Aan één tafel mogen ook nog maximaal vier mensen zitten. “Het is zeer spijtig, maar cafés zijn echte hotspots van besmettingen”, klinkt het bij minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a). Voor restaurants verandert er voorlopig niets.

Financiële steun

Horeca Vlaanderen spreekt van een zware mokerslag. “We hebben altijd gepleit voor gelijke regels voor iedereen. Dat is nu helaas tijdelijk niet meer mogelijk door de blijkbaar iets hogere besmettingskans op café”, aldus CEO Matthias De Caluwé. “We moeten ons er dan nu ook op focussen dat de bijna 10.000 Vlaamse café- en drinkgelegenhedenuitbaters passende steun krijgen in de komende moeilijke periode. Volksgezondheid is een collectieve verantwoordelijkheid. Wel dan moeten we nu ook helaas opnieuw solidair zijn met de economisch meest getroffenen.”

Horeca Vlaanderen zegt alles in het werk te stellen om financiële steun te verkrijgen voor de caféuitbaters, maar doet ook een oproep naar de klanten. “Respecteer de regels en de bubbels. Je speelt met de gezondheid van jezelf en je naasten, maar ook met de economische toekomst van onze horecaondernemers. Hoe moeilijk het ook is, doorbijten is de boodschap. Er is geen andere weg en we moeten een lockdown koste wat kost vermijden”, aldus De Caluwé.