Meer dan vier miljoen Belgen actief op Instagram

Instagram tekent 4,2 miljoen gebruikers van 13 jaar en ouder op in België. Vorig jaar telde de app ‘slechts’ 3,5 miljoen Belgische gebruikers. Zo blijkt uit een studie van Xavier Degraux, consultant in digitale marketing en sociale netwerken. Vooral 18- tot 34-jarigen zijn vertegenwoordigd op Instagram, dat dinsdag zijn tiende verjaardag viert. Het ‘oudere’ Facebook is dan weer het populairst bij 25- tot 45-jarigen.

Tijdens de lockdown werd de kaap van vier miljoen Belgische gebruikers overschreden bij Instagram. Ook andere sociale media gericht op jongeren zoals TikTok, Snapchat of Messenger zagen een forse toename in die periode. De gebruikersaantallen van Facebook daarentegen zijn toen nauwelijks gegroeid. Het sociale netwerk tekende een stijging op met 1 procent in België.

TikTok

Volgens de consultant slaagt Instagram - overigens in het bezit van Facebook - erin zijn jonge publiek te behouden dankzij enkele functies die het heeft gekopieerd van andere sociale media. Zo werd enkele jaren geleden ‘Stories’ nagebootst van Snapchat en recentelijk nog bleek de nieuwe functie ‘Reels’ wel heel sterk te gelijken op de werking van TikTok.

De sociale media-app telt meer vrouwelijke gebruikers (54,8 procent) dan mannelijke (45,2 procent) in ons land. Vooral onder Nederlandstaligen is de app populair (54,8 procent). Verder spreken de Belgische gebruikers ook vooral Engels (50 procent) en Frans (45,2 procent). Het is dan ook logisch dat Vlaanderen het grootste aantal gebruikers representeert met 57,1 pct. Wallonië volgt met 26,1 pct en Brussel klokt af op 16,8 procent. Al lijkt Franstalig België aan een inhaalbeweging bezig want de oververtegenwoordiging is niet meer zo prominent, aldus Degraux.

Volgens de consultant heeft Instagram nog steeds een groeipotentieel, en dan vooral dankzij de geïntegreerde functie via dewelke gebruikers kunnen shoppen.

Voor het onderzoek heeft Degraux samengewerkt met de Belgische start-up SoPRISM om de data te converteren, Facebook communiceert namelijk niet over zijn cijfers.