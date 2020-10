Waarom heeft de politiek zoveel moeite met brengen van slecht nieuws: “Je suggereert dat je bent afgeschreven”

De ministerkeuze zorgde al voor gemor bij Groen en MR, maar dinsdagmorgen deed ook gewezen CD&V-minister Nathalie Muylle een boekje open over de frustraties binnen haar partij. De West-Vlaamse is sinds vorige week minister af, maar moest dat nieuws vernemen via een journalist. “Blijkbaar is het in de politiek niet zo evident om slechtnieuwsgesprekken te brengen”, stelde ze vast. Hoe komt dat toch?