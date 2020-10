Oefenmatch voor de Duivels én de horeca: na jaar kunnen fans nationale ploeg weer toejuichen in ons land

Bijna een jaar hebben de trouwste Duivelsfans erop moeten wachten. Donderdag kunnen ze de nationale ploeg weer toejuichen in het Koning Boudewijnstadion, waar 11.000 toeschouwers binnen mogen. Maar zo’n evenement in een stad die al enkele weken donkerrood kleurt, is dat niet om problemen vragen? Viroloog Marc Van Ranst ziet niet meteen risico’s ín het stadion, maar wel in de cafés errond. “Ik zou de fans afraden om na de mach te gaan vieren.”