Marc Van Ranst: “Als we deze stevige maatregelen volgen, komt het goed”

Viroloog Marc Van Ranst vindt dat de nieuwe maatregelen van de federale regering niks te vroeg komen. Dat zei hij dinsdagavond in VTM NIEUWS. “Het zijn stevige maatregelen, en de mensen zullen dat ook voelen. Maar als we de regels volgen, komt het wel goed”, klinkt het.

De federale en de deelstaatregeringen nemen strenge maatregelen om de opmars van het coronavirus in te dijken. Vanaf vrijdag gaan de cafés een maand lang om 23 uur dicht en moeten we onze nauwe contacten beperken tot drie per maand.

Viroloog Marc Van Ranst is tevreden dat er een stevig signaal komt van de nieuwe regering. “We hadden de luxe niet meer om nog langer te wachten, elke dag telt. Dit zijn stevige maatregelen en de mensen gaan die ook voelen. Maar als ze de maatregelen volgen, komt het goed.”

Twaalf dagen

De viroloog waarschuwt wel dat we niet meteen effect zullen zien van de maatregelen. “Die kentering zal er niet komen na een week ons best doen”, klinkt het. “We zullen een twaalftal dagen nodig hebben om te zien welke gevolgen deze nieuwe regels hebben.”

Vanaf vrijdag mogen we dus drie nauwe contacten hebben, maar we mogen bijvoorbeeld wel vier mensen thuis ontvangen. “Zo moeilijk is dat niet, het is niet dat er 101 regels zijn die we moeten onthouden”, gaat Van Ranst voort. “Bij sommige mensen thuis zullen we de anderhalve meter afstand moeten bewaren en een mondmasker dragen. Maar ik ben er zeker van dat de regering snel met een aantal veelgestelde vragen en antwoorden zal komen.”