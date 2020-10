Club Brugge betaalt 6 miljoen voor Noa Lang: een koopje of te duur?

Op de laatste dag van de transfermarkt sloeg Club Brugge dan toch toe. De Nederlandse flankaanvaller Noa Lang wordt een jaar gehuurd van Ajax, met verplichte aankoopoptie. Die bedraagt 6 miljoen euro en dus rijst de vraag of dat niet heel veel is voor een speler die volgende zomer einde contract was. “Je kan je inderdaad de vraag stellen of dat de moeite is.”