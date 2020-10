Voetbalbond lanceert eigen woordenboekje om kinderen Nederlands te leren: “Spelenderwijs integreren”

Een trainer die langs de zijlijn staat te roepen naar een speler die niet begrijpt wat zijn coach bedoelt. Of een voetballer die na een tackle niet kan uitleggen waar het pijn doet of na de match geen welverdiend drankje kan bestellen in de kantine. Een woordenboekje van de Voetbalbond moet daar een einde aan brengen.

Het voetbalseizoen 2019-2020 telde ruim 30 procent meer ingeschreven vluchtelingen dan een jaar eerder. Velen van hen zijn de taal totaal niet machtig, zowel kinderen als volwassenen. Voor hen stelde de Belgische Voetbalbond, vzw ‘de Rand’, de Taalunie en Voetbal Vlaanderen een zakwoordenboekje samen om Nederlands te leren en te laten oefenen.

Het zakwoordenboekje Aftrap telt 500 woorden die van ver of dichtbij met voetbal te maken hebben. “Het is opgedeeld in tien korte hoofdstukken met thema’s zoals het voetbalveld, mijn voetbalzak en de training”, zegt Hedeli Sassi, Football & Social Responsibility Coördinator bij de Voetbalbond. “Zo leren de spelers de verschillende posities op het veld of helpt het woordenboekje hen de kledingstukken van hun voetbaloutfit te benoemen.”

“Alle thema’s zijn geïllustreerd met leuke tekeningen en zijn aangevuld met oefeningen. We zien het als onze taak om de taalbarrière tussen spelers, ouders en club weg te werken. Via het voetbal integreren ze spelenderwijs in onze maatschappij.”

De Rode Duivels en Red Flames zijn de peters en meters van het initiatief, dat kadert in het project ‘Iedereen op het veld’. Onze beste voetballers van het land moeten de anderstalige spelers alvast de nodige steun geven om Nederlands of Frans te leren en te oefenen.