Van niks bang, behalve van op tv komen: alleen maar lof voor eerste coronacommissaris nog voordat hij begonnen is

De nieuwe regering stelt Pedro Facon (39) aan als coronacommissaris. Een relatief jonge topambtenaar, die door vriend en vijand geprezen wordt. Facon moet het coronabeleid van de verschillende overheden op elkaar afstemmen én grote kuis houden in de vele adviesorganen. Achter de schermen, want Facon mag dan veel ambities hebben, in de media komen is daar niet een van.