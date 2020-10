Bubbel van 5 wordt regel van 4: alle hens aan dek om corona de baas te blijven en lockdown te vermijden

Het is opnieuw alle hens aan dek om het coronavirus de baas te blijven. “De situatie is bijzonder zorgelijk”, zei premier Alexander De Croo (Open VLD) gisteren op de persconferentie na het Overlegcomité. Hij wees erop dat de ziekenhuizen steeds meer onder druk komen te staan, nu het aantal opnames dag na dag stijgt. En dus kwam de kersverse regering met nieuwe, strengere maatregelen voor de bevolking, die vanaf vrijdag ingaan. Het getal dat je daarbij moet onthouden, is vier. “Het is dit, of we dreigen straks opnieuw een lockdown te moeten afkondigen”, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A).