AZ haalt Martins Indi terug naar Eredivisie

Bruno Martins Indi keert terug in de eredivisie. AZ heeft de 28-jarige verdediger op de slotdag van de transfermarkt vastgelegd. Hij komt voor één seizoen op huurbasis over van Stoke City.

Martins Indi doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord, waar hij in 2012 debuteerde in de hoofdmacht. In 2014 verhuisde de verdediger naar FC Porto, waar hij tot 71 wedstrijden kwam. In 2016 verhuurde de Portugese club hem aan Stoke City, dat hem een jaar later definitief overnam.

De 34-voudige international was in 2014 een belangrijke kracht in de defensie van het Nederlandse elftal, dat onder leiding van bondscoach Louis van Gaal als derde eindigde op het WK in Brazilië.