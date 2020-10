Software-pionier McAfee opgepakt voor belastingontduiking

De Brits-Amerikaanse softwarepionier John McAfee is in Spanje gearresteerd voor belastingontduiking. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt.

De 75-jarige McAfee wordt ervan beschuldigd dat hij geen belastingaangiften heeft ingediend van 2014 tot en met 2018 en dat hij bezittingen heeft achtergehouden, waaronder vastgoed, een jacht en een auto. De aanklacht werd openbaar gemaakt nadat hij was opgepakt. Hij wordt vastgehouden in afwachting van uitlevering, liet het ministerie weten.

Volgens de aanklagers heeft McAfee miljoenen dollars verdiend aan het promoten van cryptomunten, het houden van lezingen, adviesopdrachten en aan de verkoop van de rechten van zijn levensverhaal voor een documentaire. Daarop heeft hij geen belasting betaald. Hij kan maximaal vijf jaar gevangenisstraf krijgen, als hij wordt veroordeeld voor belastingontduiking.

Het is lang niet de eerste keer dat de antivirusontwikkelaar in opspraak komt. In augustus werd McAfee nog korte tijd opgepakt omdat hij een string als mondmasker droeg.