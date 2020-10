KV Oostende-eigenaar Paul Conway heeft geen interesse om BC Oostende over te nemen

Vanuit KV Oostende klonk al enige tijd het gerucht dat de Amerikaanse eigenaars van de voetbalclub binnenkort Filou BC Oostende zouden overnemen. In alle stilte hadden al enkele vergaderingen plaats tussen verantwoordelijken van beide clubs. Maar een concreet bod op BCO volgde er nog niet.

Vorig weekeinde vormde de aanwezigheid van de Amerikaan Paul Conway, grote man van de investeringsmaatschappij Ostend Investment Company die meerderheidsaandeelhouder is van KV Oostende, in ons land een aanleiding om op dat niveau mekaar te spreken. Delegaties van beide besturen voerden een aangenaam gesprek maar de vergadering kende ook als conclusie dat het verhaal over een overname-interesse niet eens een goed geschreven fabeltje is maar zelfs een pure kwakkel. Paul Conway verklaarde momenteel geen enkele interesse te hebben in een overname van de Oostendse basketclub. Van een samenwerking tussen BCO en KVO is er evenmin sprake. “Indien er zich opportuniteiten zouden aandienen, zien we wel wat mogelijk is”, klinkt het in de wandelgangen. Zo zou KVO bijvoorbeeld kunnen gebruikmaken van het restaurant in de Versluys|Dôme indien de voetbalclub teveel inschrijvingen voor de maaltijd bij een wedstrijd zou hebben. BC Oostende is sinds 1 juli een vennootschap met aandeelhouders.