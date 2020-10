Jan Jambon over steun voor horeca: “Zou niets liever willen dan wilde weldoener zijn, maar begroting kleurt nu al bloedrood

Vlaams minister-president Jan Jambon staat niet te springen voor nieuwe financiële maatregelen om de horeca te helpen. “Ik zou graag een wilde weldoener zijn, maar de begroting kleurt nu al bloedrood”, zei hij op Radio 1.

“Er is al enorm veel geld gegaan naar de horeca”, zei Jambon in een reactie op het vervroegde sluitingsuur voor cafés. “We hebben hen helpen overleven tijdens de sluiting in de lente. Het sluitingsuur vervroegt nu: dat is toch anders dan volledig sluiten. Onze politiek is faillissementen tegengaan, niet elke euro verlies compenseren. Voor evenementencomplexen kunnen er uitzonderingen bedongen worden: ze kunnen tot 75% capaciteit draaien. Dat zit vervat in afspraken met die sector: zij kunnen terug aan de slag. Dat is volgens ons de beste manier om sectoren te steunen: dat ze kunnen herbeginnen.”

Jambon ziet extra financiële steun niet zitten: “Ik zou niet liever willen dan als wilde weldoener rond te gaan, maar we moeten ook de begroting in de gaten houden. De investeringen die we nu zullen doen, maken dat begroting bloedrood kleurt. Ik leg liever mijn eieren in de mand van het heropstarten van die sectoren.”