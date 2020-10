Dertig kilogram cocaïne gevonden in Gent, vastgeplakt aan de buitenkant van een schip

Gent - De politie heeft een lading van 65 kilogram cocaïne onderschept in de haven van Gent. Een deel van de drugs zat verstopt in een lading steenkolen, een ander deel was hermetisch verpakt en aan de buitenkant van een schip vastgemaakt met magneten. Drugsvangsten in de Gentse haven worden steeds frequenter.

De drugs werden afgelopen weekend gevonden. De straatwaarde van deze drugs bedraagt zo’n 3,2 miljoen euro, zegt de federale politie woensdag in een persbericht.

Het ging om een schip dat een lading steenkool vervoerde vanuit Colombia naar de Gentse haven (North Sea Port). “Dit schip had vijf grote ruimen, gevuld met steenkoolcokes. Bij het leegmaken van één van de ruimen werd er een zwarte tas aangetroffen, met daarin ongeveer 35 kilogram cocaïne, die hermetisch verpakt was.”

Onder de waterlijn

“Tevens werd aan de buitenromp van het schip, onder de waterlijn, een verdacht pakket opgemerkt. Het bleek om een stalen omhulsel te gaan dat met magneten aan de scheepsromp was bevestigd. Hierin zat een lading cocaïne verstopt van ongeveer 30 kilogram.”

Het onderzoek naar de organisatie achter dit transport is lopende, zegt de politie. In het belang van het onderzoek kan hierover geen verdere informatie gegeven worden.

Is de Antwerpse drugstrafiek zich aan het verplaatsen naar Gent? Begin juli werd er op een ander kolenschip in de Gentse haven ook al 37 kilogram cocaïne aangetroffen die verborgen zat in de kolenlading.

De korpschef van de lokale politie van Gent waarschuwde deze maand al dat “de eerste berichten binnensijpelen dat de drugscriminaliteit zich in en rond Gent tracht te organiseren”.

