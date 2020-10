Vorige maand was wereldwijd warmste september ooit

September 2020 is de warmste maand september ooit gemeten. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Mogelijk wordt 2020 het warmste jaar ooit.

In de twaalf maanden van oktober 2019 tot september 2020 ligt de temperatuur 1,28 graden Celsius boven die uit het pre-industriële tijdperk. Dat cijfer komt schrikbarend dicht in de buurt van het plafond dat vastgelegd werd in het klimaatakkoord van Parijs, terwijl de voorbije vijf jaar al de warmste ooit waren.

Het akkoord uit 2015, waarin bijna 200 landen zich engageerden om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen, wil de opwarming beperken tot 1,5 graad Celsius, in het slechtste geval 2 graden. Dat moet de verwoestende impact van stormen, droogtes en andere rampen beperken.

Maar hoewel de planeet dus al meer dan 1 graad Celsius is opgewarmd, neemt de temperatuur gemiddeld nog 0,2 graad toe per decennium sinds de jaren zeventig, zegt Copernicus in zijn maandelijkse balans. En 2020 zal zeker geen omslag betekenen, met de maanden januari, mei en juni die al de warmste ooit waren.

Siberië

“Op globaal niveau was september 2020 0,05 graad warmer dan september 2019, tot nu toe de warmste ooit gemeten”, zegt Copernicus. September 2020 was zo 0,63 graad warmer dan het gemiddelde in de periode 1981-2020.

Vooral in Siberië was de temperatuur abnormaal hoog. Een hittegolf, die was begonnen in de lente, hield aan, wat spectaculaire branden veroorzaakte.