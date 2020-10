Tot vijf jaar cel voor spectaculaire tunnelroof: dieven graven zich week lang tot in kluizenzaal Antwerpse bank

Vijf beklaagden hebben woensdag celstraffen tot vijf jaar gekregen voor hun aandeel in de spectaculaire kluizenkraak bij een filiaal van BNP Paribas Fortis in Antwerpen in 2019. De feiten waren straffer dan een filmscenario: een week voor de eigenlijke roof werd een tunnel gegraven die uitkwam in de kluizenzaal, waarna er 27 kluisjes gekraakt werden. Van de eigenlijk buit werd nooit iets teruggevonden.

De inbraak in het bankfiliaal aan de Belgiëlei werd op 3 februari 2019 vastgesteld. In de vloer van de kluizenzaal werd een gat aangetroffen, dat het uiteinde van een tunnel bleek te zijn die in de riolering onder de Belgiëlei uitkwam. In het rioolstelsel werd verderop nog een tweede tunnel ontdekt die naar de kelder van een gebouw aan de Nerviërsstraat leidde.

Zo gingen de daders te werk. Foto: RR

De graafwerken waren wellicht op 26 januari begonnen, want vanaf dan gingen er ‘s nachts en in het weekend geregeld seismische alarmen af in de bank. De bewakingsfirma kon echter nooit iets verdacht vaststellen in het bankgebouw en dacht dat het alarm niet goed functioneerde.

LEES OOK. Het leek een onmogelijke onderneming, maar het is toch gelukt: zo gingen de overvallers van de bankroof in Antwerpen te werk (zonder dat iemand argwaan kreeg)

Tijdens het onderzoek konden vijf verdachten geïdentificeerd worden. Koba M. (29) en Giorgi K. (29) hadden werkmateriaal gekocht, maar wisten naar eigen zeggen niet dat die spullen voor een bankkraak gebruikt gingen worden. Zij dachten dat het materiaal voor renovatiewerken moest dienen. Kachaber M. (47), de vader van Koba M., werd op camerabeelden in de onmiddellijke omgeving van de bank opgemerkt en zou op uitkijk hebben gestaan, maar hij ontkent dat.

De twee andere beklaagden - David T. (37) en Yosef C. (41) - laten verstek gaan. David T. had het gebouw aan de Nerviërsstraat gehuurd, alsook een Citroën waarmee de beklaagden zich verplaatst hadden. Yosef C. had een staanplaats gehuurd. Beide mannen hadden na de kraak meteen het land verlaten, vermoedelijk met de buit.

De vijf beklaagden handelden niet alleen. Uit het onderzoek blijkt dat er nog meer mensen bij de roof betrokken waren, maar zij konden niet geïdentificeerd worden. Van de buit - de exacte omvang is nooit helemaal duidelijk geworden - werd niets teruggevonden.

LEES OOK. De perfecte bankkraak bestaat wél: het verhaal van de 25e november 1999, in Anderlecht (+)