Het begon met een opvallende nummerplaat: hoe PSV de Eredivisie op zijn kop zette met de komst van WK-held Mario Götze

Alles wees erop, maar de fans van PSV konden het bijna niet geloven. De Mercedes G-klasse van Mario Götze stond op dinsdag in de namiddag half op de stoep geparkeerd aan de Vonderweg, langs het Philips Stadion. Een oplettende fan fotografeerde de man op de passagiersstoel, die alles weg had van het ventje dat Duitsland als wereldster in de dop Weltmeister maakte in 2014. Het kenteken van de auto? DO-GM-3610. Dortmund-Götze Mario. Plus de geboortedatum (3 juni) en het rugnummer 10. Ja: Götze wordt écht voor twee seizoenen PSV’er.