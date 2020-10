T-rexskelet verkocht voor 27 miljoen euro

Een anonieme bieder heeft ettelijke miljoenen neergeteld voor het skelet van T-rex Stan. Het beest - voor sommigen klaarblijkelijk een echt hebbeding - werd in 1987 ontdekt in South Dakota en werd in een online veiling verkocht voor 31,6 miljoen dollar, een slordige 27 miljoen euro.

Stan is 4 meter en 12 centimeter hoog en één van de bekendste T-rexskeletten. Onder meer in het Brussels natuurhistorisch museum stond jaren een kopie. Maar ditmaal ging het origineel over de digitale toonbank. Dat exemplaar staat in South Dakota, waar het in 1987 ontdekt werd en waar het beest miljoenen jaren geleden leefde.

Het bedrag, 27 miljoen euro, is een spectaculaire overtreffing van het vorige record. Enkele jaren geleden werd een andere dino verkocht voor zo’n 9 miljoen. Wereldwijd zijn er zo’n 50 skeletten, veel musea maken kopieën om hun bezoekers er eentje te kunnen tonen.