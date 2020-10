Brussel -

De situatie is in Brussel dermate ernstig dat er nieuwe maatregelen moeten worden getroffen. De 19 burgemeesters en minister-president Rudi Vervoort kwamen vanochtend samen om de situatie te bespreken. Sluiten binnenkort de cafés in Brussel en welke andere beslissingen zijn er genomen? Volg live in de video hierboven de persconferentie over de nieuwe coronamaatregelen in Brussel.