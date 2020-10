Wat valt er tijdens de interlandbreak allemaal te beleven? Vijf dingen om naar uit te kijken: van Frank de Boer tot Die Mannschaft

Woensdag en donderavond staan enkele mooie oefenwedstrijden op het programma. Zaterdag wordt de tweede speeldag van de Nations League dan echt op gang getrapt. Elk land speelt de komende week dus minstens twee wedstrijden. Veel om naar uit te kijken dus.

Slaat de Duitse motor eindelijk aan in de Nations League?

‘Voetbal is een eenvoudig spel: 22 mannen lopen achter een bal gedurende 90 minuten en op het einde winnen de Duitsers.’ De legendarische quote van voormalig Engels international Gary Lineker gaat tot nu toe niet op in de Nations League. In die competitie wachten de Duitsers immers nog steeds op hun eerste overwinning. In de eerste editie van de Nations League in 2018 lukte het niet en ook vorige maand tijdens de eerste speeldag van de huidige editie konden de Duitsers niet winnen. Gebeurt het zaterdag tegen Oekraïne of dinsdag tegen Zwitserland?

Kai Havertz is er deze keer wel bij. Foto: AP

Vorige maand op speeldag 1 werd duidelijk dat het Duitse team nog zoekende is. Ze moesten het toen wel doen zonder enkele belangrijke spelers van Bayern München zoals Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka en Serge Gnabry. Ook Klostermann en Henrichs van RB Leipzig en Chelsea-aanwinst Kai Havertz ontbraken toen.

Maar toch, Duitsland beschikt over een sterke kern in de breedte. Met spelers als Kroos, Gundogan, Draxler en Sané bijvoorbeeld mocht Die Mannschaft toch niet klagen. Toch speelde de ploeg van Joachim Low twee keer gelijk. Een keer in eigen huis tegen Spanje en daarna in Zwitserland. Tegen Spanje liet die Mannschaft zich on-Duits in de allerlaatste minuut nog ringeloren.

Foto: Photo News

“Vreemd genoeg ben ik met veel dingen tevreden”, zei bondcoachs Joachim Löw op de persconferentie dinsdag. “Alleen lukt het ons niet om resultaat te boeken. De afgelopen twee jaar zijn we niet altijd efficiënt geweest voor doel, verloren we vaak de controle over een wedstrijd en is de organisatie wat zoek.”

Deze keer is Duitsland wel op volle kracht. Is dat voldoende voor de eerste zege in de Nations League of is er meer nodig? Volgende week zullen we alleszins meer weten over de paraatheid van de Duitse ploeg.

Belangrijk voor Rode Duivels: wat doen de Zwitsers?

Voor de Rode Duivels is het interessant om te volgen wat de Zwitsers doen tegen Spanje (zaterdag 10/10) en Duitsland (dinsdag 13/10). België oefent in november immers tegen Zwitserland. Ook al gaat het maar om een oefenwedstrijd, voor de Duivels is het toch een grote test om te weten of ze stappen hebben gezet tegenover de vorige Nations League.

Benfica-spits Seferovic moet voor de goals zorgen bij Zwitserland. Foto: AFP

Toen lieten de troepen van Martinez een quasi zekere halve finale in de Nations League nog door hun handen glippen door te zelfzeker te zijn. De Rode Duivels stonden in november 2018 na 17 minuten al 0-2 voor na twee goals van Thorgan Hazard en leken hun schaapjes op het droge te hebben. Zwitserland moest immers nog vier keer scoren om door te stoten ten koste van de Duivels. Toch lukte het de Zwitsers om vlotjes op en over de Belgen te wippen. Arrogantie, te veel zelfvertrouwen en een gebrek aan mentaliteit met 5-2 als resultaat kostten België toen twee topwedstrijden en de kans om voor het eerst in de geschiedenis een tornooi te winnen.

Zwitserland speelt ook nog een oefenwedstrijd tegen Kroatië en heeft dus drie topwedstrijden voor de boeg waar het team veel van zal kunnen leren. De Belgen letten dus maar beter op als ze volgende maand revanche willen nemen tegen de niet te onderschatten Zwitsers.

Zet De Boer de lijn van Koeman verder?

Sinds 23 september is Frank de Boer de nieuwe bondscoach van Nederland. Ronald Koeman verliet de Nederlandse nationale ploeg voor een avontuur bij FC Barcelona en Dwight Lodeweges was slechts een tussenpaus. Het is De Boer die Nederland opnieuw naar successen à la de WK-finale in 2010 en een derde plaats op het WK 2014 moet leiden.

Op het WK 2014 maakten Arjen Robben en Robin Van Persie nog het mooie weer bij Oranje. Foto: AFP

Na die successen miste Nederland het EK 2018. Onder Koeman begon het elftal eindelijk weer te draaien, daarom wilde de KNVB een opvolger die niet te veel veranderde. Het is dus uitkijken naar de mate waarin we de stempel van De Boer, die geen eigen assistenten meebracht, zullen zien bij Oranje. Woensdagavond om 20u45 oefent Nederland tegen Mexico. Op 11 oktober staat het duel Bosnië en Herzegovina – Nederland om 18u00 op het programma. Vorige maand speelde Italië nog gelijk tegen Bosnië & Herzegovina dus het is opletten geblazen voor Oranje.

Spinazzola was een gesel voor Nederland op de eerste speeldag van de Nations League. Foto: Photo News

En drie dagen later ligt er al meteen een echte topper op tafel voor De Boer: Italië-Nederland. Vorige maand kreeg Oranje nog een masterclass tactiek van de Azzurri. Vooral linksachter Spinazzola speelde Nederland van het kastje naar de muur als linksbuiten, spits en rechterflankaanvaller tegelijk. Oranje wist er geen weg mee en ging met 0-1 de boot in.

De hoge druk van Italië bracht Nederland toen defensief in de problemen. Daartegenover stond dat Oranje weinig diepgang en weinig kansen creëerde. Vindt De Boer al meteen een tactische oplossing voor de zwaktes die Italië blootlegde? We zijn benieuwd, want de aanstelling van De Boer riep toch wat vraagtekens op.

Jasper Cillessen kwam dit seizoen nog niet in actie bij Valencia, maar zou toch eerste doelman blijven bij Oranje. Foto: AP

De Boer heeft overigens met drie wedstrijden in tien dagen tijd weinig tot geen tijd om zijn eigen filosofie in de ploeg te slijpen. De Boer gaf aan dat hij deze week liever had gebruikt om te trainen maar door het oefenduel tegen Mexico gaat dat niet. “Nu komen spelers vandaag vermoeid aan, sommige arriveerden al om vier uur ’s nachts, anderen om acht uur. Ik heb wel eens betere voorbereidingen gehad”, zei hij.

Bovendien is het zoeken naar een eerste doelman bij Oranje. Jasper Cillessen is op een zijspoor beland bij Valencia, Marco Bizot ging afgelopen weekend met AZ in de fout en Tim Krul speelt in de Championship.

Opnieuw spannende heruitgave EK-finale?

Op de vorige speeldag in de Nations League stelde Frankrijk-Kroatië alvast niet teleur. De wedstrijd bleef lang spannend om dan toch een duidelijke winnaar te krijgen. Via Lovren kwam Kroatië na een kwartier op voorsprong, maar nog voor rust wipte Frankrijk via Griezmann en een owngoal van Livakovic over de Kroaten. Brekalo bracht Kroatië na rust weer op gelijke hoogte, maar het was Frankrijk dat uiteindelijk met 4-2 won. Krijgen we opnieuw zo’n spannende wedstrijd?

Griezmann zoekt bij Barcelona nog steeds wat zijn weg. Ontploft hij bij Les Bleus? Foto: Photo News

Sowieso wordt het woensdag een wedstrijd tussen twee toplanden die niet in opbouw zijn, maar gewoon nog steeds goed draaien. Antoine Griezmann zal blij zijn dat hij even weg is bij Barcelona. De Fransman zou naar verluidt niet blij zijn met zijn rol onder Koeman.”Ik ben ervan overtuigd dat hij niet blij is met de huidige situatie”, zo stelde de Franse bondscoach Didier Deschamps. “Als hij er publiekelijk iets over zou zeggen, dan denk ik niet dat Koeman dat graag zou willen horen. Ik wil niet praten over wat er bij clubs speelt, maar Griezmann speelt bij Barcelona op de rechterflank. Ik kan niet begrijpen waarom hij niet in een meer centrale rol speelt.” Wie weet is Griezmann wel extra gebrand om zich te tonen met de nationale ploeg.

Frankrijk moet wel opletten want het speelt woensdagavond eerst nog een vriendschappelijke wedstrijd tegen Oekraïne dat kampt met verschillende coronagevallen. Met ook nog een wedstrijd tegen Portugal op het menu op zondag hebben Les Bleus wel een zwaar programma.

Rode Duivels strijden om eerste plaats

Last but not least: de topwedstrijd van België. De Rode Duivels staan momenteel eerste met zes op zes. Engeland volgt met vier op zes na een uitschuiver tegen Denemarken op de eerste speeldag.

Rond de Belgische selectie hangen wel wat vragen. Donderdag staat het oefenduel tegen Ivoorkust op het programma en Martinez is van plan om een B-elftal op te stellen met onder andere Kayembe en Mignolet op het terrein. Zondag om 18u00 tegen Engeland zal de bondscoach normaal gezien teruggrijpen naar zijn vaste formule. Hij kan niet rekenen op Eden en Thorgan Hazard, Jan Vertonghen en Dries Mertens.

De Engelse selectie heeft dan weer een verjonging ondergaan dus ook daar zijn wat vraagtekens. Sterling zal er niet bij zijn door een blessure. Jadon Sancho, Tammy Abraham en Ben Chilwell zijn voorlopig niet welkom door een inbreuk op de coronaregels.