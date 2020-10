Een van de twee erft misschien het Witte Huis: waarom deze keer wél wordt uitgekeken naar debat van kandidaat-vicepresidenten

Debatten tussen kandidaat-vicepresidenten, doorgaans laten weinigen er hun slaap voor. Maar deze keer wordt er wel uitgekeken naar de ontmoeting tussen Kamala Harris en Mike Pence. Want met de leeftijd en gezondheid van Biden (77) en Trump (74) in achterhoofd, zou dit weleens een debat kunnen zijn tussen mogelijke presidenten. Er staat dus veel op het spel: niet alleen moeten de kandidaten kiezers weten te overtuigen dat ze ‘ready for the job’ zijn. Wie afgaat, kan ook de kansen van zijn presidentskandidaat aardig hypothekeren.

In Democratische hoek wrijven ze zich al in de handen. Kamala Harris (55) is een begenadigd spreker. Toen ze openbaar aanklager was in Californië blonk ze uit in het grillen van wie tegenover haar stond ...