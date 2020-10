Trein Antwerpen-Brussel moet noodstop maken door spoorloper: “27 treinen met in totaal 136 minuten vertraging”

Een man die op de sporen liep op de lijn Antwerpen-Brussel, een van de drukste van het land, heeft het treinverkeer in de war gestuurd. Dat meldt spoorwegbeheerder Infrabel op sociale media. “27 treinen met in totaal 136 minuten vertraging en twee treinen gedeeltelijk afgeschaft”, klinkt het. “We kunnen het nooit genoeg zeggen: breng je leven en dat van anderen niet in gevaar en hou je aan de veiligheidsregels in de buurt van het spoor!”