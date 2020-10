Lang aanslepende burenruzie na vijf jaar toch voor rechter… ook al is koppel intussen verhuisd

Diksmuide - De strafrechter in Veurne moet zich buigen over een lang aanslepende burenruzie tussen twee koppels uit Diksmuide… die intussen eigenlijk opgelost is. Een van de koppels verhuisde immers.

De feiten zijn zelfs al van enkele jaren geleden en de rechtszaak werd in 2016 al ingeleid. Maar omdat de twee partijen maar klachten bleven indienen over en weer sleepte de zaak heel lang aan. Alles begon toen het koppel H.E. en K.V. in 2010 een huis kochten langs de IJzerdijk in Diksmuide en het koppel G.P. en F.D. een jaar later het aanpalende café. Daartegen werd klacht ingediend en wat volgde waren een hele reeks van pesterijen en feiten van belaging. Het begon met het te luid zetten van muziek, het over de omheining gooien van voorwerpen en foutparkeren maar mondde uit in tal van bedreigingen en zelfs fysiek geweld. De bewoners plaatsten toen zelfs een zelf gemaakte ‘verkeersbord’ voor hun deur. “Op 27 augustus 2015 was er sprake van wederzijdse slagen tussen G.P. en H.E.”, sprak de procureur. “Daarvoor vraag ik respectievelijk twee maanden cel en een maand cel. Voor de eerdere feiten van geweld en belaging vraag ik de beoordeling van de rechter.”

Beide kampen eisen ook een schadevergoeding van elkaar. De ruzie is echter al enkele jaren voorbij, want het koppel H.E. en G.V. verhuisde intussen.

Vonnis op 27 oktober.