Lieven Annemans slaat terug na kritiek op uitspraken over groepsimmuniteit: “Op voorhand iets uitsluiten, dat is pas onwetenschappelijk”

Gezondheidseconoom Lieven Annemans slaat terug na de kritiek van virologen op zijn uitspraken. In een interview pleitte hij ervoor om als oplossing behalve vaccins ook andere mogelijkheden open te houden. Dat hij daarbij groepsimmuniteit aanhaalde, werd als onwetenschappelijk en zelfs misdadig omschreven. “Een mogelijke oplossing op voorhand uitsluiten, dát is pas onwetenschappelijk”, zegt hij.

“Ik zou groepsimmuniteit niet uitsluiten. Heel wat mensen hebben een gezonde immuniteit: zij geven het virus sowieso geen kans. Wat we momenteel niet weten, is hoeveel mensen nog wél vatbaar voor besmetting zijn. Daarom benadruk ik bij elke gelegenheid dat we de meest kwetsbaren goed moeten blijven beschermen.”

Met die woorden legde gezondheidseconoom Lieven Annemans, die de regering adviseert over de aanpak van de crisis, in een interview met Humo uit waarom een vaccin niet de enige oplossing voor de crisis is. Maar de verwijzing naar groepsimmuniteit kwam hem op zware kritiek te staan. Op Twitter uitte viroloog Marc Van Ranst zijn ongenoegen, microbioloog Emmanuel André noemde hem zelfs ‘gevaarlijk’ en in Het Nieuwsblad omschreef biostatisticus Geert Molenberghs een pleidooi voor groepsimmuniteit met de kennis van nu als ‘misdadig’.

Kleurcodes

Een hetze, noemt Annemans het. “Het is vreemd dat mensen ongegrond zeer negatieve kritiek uiten op Twitter en dat die quotes kritiekloos in de kranten worden overgenomen”, zegt hij. “Ik pleit toch niet voor groepsimmuniteit? Ik wil het alleen niet 100 procent uitsluiten. Want dát zou pas onwetenschappelijk zijn.”

Hij verwijst daarbij naar de kleurcodes die in het onderwijs van kracht zijn. Daar geldt nu ‘code geel’, en als voorwaarde voor ‘code groen’ wordt naast een vaccin ook groepsimmuniteit opgesomd. “We moeten toch met alle scenario’s rekening houden? Het zou juist onwetenschappelijk zijn om dat niet te doen”, zegt hij.

Ivm de hetze omtrent #groepsimmuniteit. Ik pleit daar toch niet voor? Ik sluit dit niet uit. Zie overigens ook op https://t.co/3NIkBApmY2. Kijk naar de definitie van groen. Iedereen mee? Groepsimmuniteit voor 100% uitsluiten, dat zou pas onwetenschappelijk zijn. — Lieven Annemans (@LievenAnnemans) October 7, 2020

Volgens de virologen en statistici zouden te veel mensen sterven voor er groepsimmuniteit bereikt wordt – al snel 60.000 in België, en meer als de ziekenhuizen overbelast geraken. Bovendien is er geregeld ook een lange revalidatie nodig voor wie overleeft. Maar Annemans trekt die cijfers in twijfel en benadrukt dat er intussen veel betere behandelingen zijn voor Covid-19, en dat er nog altijd nieuwe studies verschijnen. Hij zegt te pleiten om alle opties open te houden om uit deze crisis te geraken.

LEES OOK. Ex-coronapatiënten na uitspraak van Donald Trump: “Wees niet bang van Covid? De arts zag de angst in mijn ogen” (+)

“Stel dat het vaccin niet goed blijkt te werken? Stel dat het ernstige nevenwerkingen heeft? Stel dat er in afwachting van een vaccin zich een nog betere behandeling aandient dan die we vandaag al kennen? Wat gaan we dan doen? Het is wetenschappelijk correct om alle opties open te houden.”