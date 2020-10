Bende wast zwarte bankbiljetten letterlijk wit: tot 40 maanden cel

Zeven beklaagden zijn door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld voor hun rol bij een frappante manier van oplichting. De bende van Kameroense origine maakte slachtoffers wijs dat ze zwarte bankbiljetten letterlijk wit konden maken. De rechter sprak gevangenisstraffen tot 40 maanden uit.

De bal ging aan het rollen toen een man uit Blankenberge met zijn verhaal naar de politie stapte. Hij was in eerste instantie gecontacteerd voor een investering in goud. Later beweerden de oplichters dat ze van volledig zwarte briefjes met een speciaal product echt geld konden maken, en zelfs geld konden dupliceren. Het slachtoffer moest 11.000 euro betalen om dat product in Parijs aan te kunnen kopen, maar rook dus onraad.

Dankzij doorgedreven onderzoek kon de Belgische tak van de oplichtersbende opgerold worden. Volgens het parket maakten ze steeds gebruik van dezelfde modus operandi, de zogenoemde ‘black money scam’. De organisatie was duidelijk internationaal actief, want ook mensen uit pakweg Polen, Indonesië en Oezbekistan werden gecontacteerd. Naast minstens acht mislukte pogingen kwam slechts één geslaagde oplichting in Oman aan het licht. Dat geld werd via Dubai versluisd naar Kameroen, Frankrijk en België. De betrokkenen ontmoetten elkaar regelmatig in het Brusselse café van één van de beklaagden.

De beklaagden moesten zich ook verantwoorden voor schriftvervalsing, valse naamdracht, witwaspraktijken en lidmaatschap van een criminele organisatie. Voor de drie spilfiguren in het Belgische luik van de bende werd vier jaar effectieve celstraf gevorderd. De verdediging vroeg vooral om mildere straffen met uitstel uit te spreken.

Een kopstuk werd uiteindelijk veroordeeld tot drie jaar effectieve gevangenisstraf. De twee andere spilfiguren kregen 40 maanden cel, waarvan de helft met uitstel. Voor drie handlangers werden effectieve celstraffen van 18 tot 20 maanden uitgesproken. De echtgenote van een van de kopstukken kreeg dan weer acht maanden cel voor witwassen.