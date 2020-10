Nobelprijs Chemie uitgereikt aan wetenschappers die “genetische schaar” uitvonden

De Nobelprijs voor Chemie wordt dit jaar toegekend aan de Franse wetenschapster Emmanuelle Charpentier en haar Amerikaanse collega Jennifer Doudna. Dat heeft de Koninklijke Zweedse Academie voor Wetenschappen in Stockholm woensdag bekendgemaakt. Charpentier en Doudna krijgen de prijs voor de ontwikkeling van een methode (Crispr/Cas9) om genetisch materiaal relatief eenvoudig te wijzigen.

De technologie Crispr/Cas9 is een soort van “genetische schaar”, die onderzoekers toelaat om zeer precies in het DNA te knippen en er stukjes uit te halen of aan toe te voegen. Op die manier kan de genetische samenstelling van dieren, planten en micro-organismen worden aangepast.

“Deze technologie heeft een revolutionaire impact gehad op de biowetenschappen, draagt bij tot nieuwe kankertherapieën en zou de droom van het genezen van erfelijke aandoeningen kunnen verwezenlijken”, zo staat in een verklaring van de Zweedse Academie.

De Franse wetenschapper Emmanuelle Charpentier is de ontdekker van tracrRNA, een molecule die door sommige bacteriën gebruikt wordt om zich te beschermen door viraal DNA te splitsen. Ze werkte daarna samen met de Amerikaanse biochemicus Jennifer Doudna aan een manier om die activiteit na te bootsen.

Het winnen van de meest prestigieuze prijs voor scheikundigen levert dit jaar tien miljoen kronen (ongeveer 950.000 euro) op. Dat is een miljoen kronen meer dan vorig jaar. De ceremoniële uitreiking van de prijzen vindt traditioneel plaats op 10 december.