Zestien landen strijden vanaf donderdag nog om vier laatste tickets voor EK voetbal

Voor het EK voetbal, dat wegens de coronapandemie van 2020 naar 2021 verschoven werd, zijn twintig van de vierentwintig deelnemers bekend. Zestien landen, onderverdeeld in vier divisies, strijden nog om de laatste vier tickets. Dat doen ze donderdag in de halve finales van de play-offs. De vier finales worden donderdag 12 november gespeeld.

De zestien landen verdienden hun plaats in de play-offs in de eerste editie van de Nations League. In divisie A staat het meest op het spel. Daarin zitten met Roemenië en Hongarije nog twee van de twaalf gastlanden voor het EK, wat betekent dat minstens één gastland niet aan het EK zal deelnemen. Roemenië speelt donderdag op verplaatsing in IJsland, Hongarije trekt naar Bulgarije.

In divisie B neemt Bosnië-Herzegovina het op tegen Noord-Ierland en ontvangt Slovakije Ierland. Noorwegen-Servië en Schotland-Israël zijn de halve finales in divisie C. Uit divisie D komt sowieso een EK-debutant. Georgië treft donderdag Wit-Rusland en Noord-Macedonië geeft Kosovo partij. In de finales hebben Bosnië of Noord-Ierland, Noorwegen of Servië en Georgië of Wit-Rusland het thuisvoordeel.

Divisie A: halve finales

Bulgarije - Hongarije

IJsland - Roemenië

Divisie B: halve finales

Bosnië-Herzegovina - Noord-Ierland

Slovakije - Ierland

Divisie C: halve finales

Noorwegen - Servië

Schotland - Israël

Divisie D: halve finales

Georgië - Wit-Rusland

Noord-Macedonië - Kosovo

De loting voor de eindfase werd al in november 2019 uitgevoerd. De winnaar van divisie B komt terecht in groep B met Spanje, Zweden en Polen. Die van divisie C ontmoet Engeland, Kroatië en Tsjechië in groep D. Voor de andere twee divisies is het iets ingewikkelder. Als Roemenië divisie A wint, komt het in groep C terecht met Nederland, Oekraïne en Oostenrijk. De winnaar van divisie D speelt dan in de gevreesde groep F met titelverdediger Portugal, wereldkampioen Frankrijk en Duitsland. Als Roemenië zijn divisie niet wint, wordt de “groep des doods” nog wat zwaarder, met ook nog Bulgarije, Hongarije of IJsland erbij. De winnaar van divisie D wordt in dat geval het vierde land in groep C.

Voor België heeft dat allemaal geen gevolgen. De Rode Duivels nemen het in groep B op tegen Rusland (12 juni in Sint-Petersburg), Denemarken (17 juni in Kopenhagen) en Finland (21 juni in Sint-Petersburg) en ook de samenstelling van groep A, met Italië, Zwitserland, Turkije en Wales, ligt vast.

Italië en Turkije openen vrijdag 11 juni het EK in Rome, de finale wordt zondag 11 juli in het Wembleystadion in Londen gespeeld.