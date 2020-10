Man riskeert zes jaar cel voor misbruik van stiefkleindochter: “Lafste excuus om te zeggen dat de kinderen zijn opgestookt”

Hasselt - Een man stond woensdag in de Hasseltse correctionele rechtbank terecht wegens seksueel misbruik van een minderjarige stiefkleindochter. De openbare aanklager vorderde een celstraf van zes jaar en een ontzetting uit de rechten. De man ontkende de feiten.

Het misbruik zou zich in 2016 hebben afgespeeld, toen beklaagde met het 10-jarig kind alleen in huis was. Het kind had het aan haar oudere zus verteld, maar die geloofde het aanvankelijk niet.

De zestiger zou het meisje in haar schaamstreek hebben betast. Hij was in 2016 al eens veroordeeld voor misbruik van twee minderjarige kinderen. Hij kreeg toen 5 jaar cel met probatie-uitstel.

Knuffelen

De openbare aanklager verwees naar dat vonnis. “Het is het lafste excuus om te zeggen dat de kinderen zijn opgestookt om dergelijke zaken over hem te verklaren. Het ergste dat een slachtoffer kan meemaken is als leugenaar afgeschilderd worden”, aldus de procureur.

De advocate van de burgerlijke partij had het over de ernstige gedragsverandering van het kind. “Van een spontaan kind dat graag knuffelde, veranderde ze naar een afstandelijk en gesloten persoonlijkheid.”

Zijn advocaat Gino Houbrechts zag genoeg twijfel in dit dossier om zijn cliënt vrij te spreken. Zo zou het kind onduidelijk zijn in welk jaar het misbruik had plaatsgevonden.

“De onderzoeksrechter zag indertijd te weinig elementen om hem in verdenking te stellen. Bovendien werd mijn cliënt in januari 2017 slachtoffer van een strafexpeditie. Hij werd afgeranseld door de burgerlijke partij”, aldus raadsman Houbrechts.

Vonnis op 4 november.