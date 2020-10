Stijn De Roo (CD&V) legt eed af als Vlaams parlementslid

Stijn De Roo (CD&V) heeft de eed afgelegd als nieuwe Vlaams volksvertegenwoordiger. De 31-jarige Gentenaar neemt er de plaats in van Vincent Van Peteghem, die vorige week federaal minister werd.

De Roo is ingenieur van opleiding en was in Oost-Vlaanderen actief bij de Landelijke Gilden en de Boerenbond. Hij is sinds maart 2019 ook fractieleider voor CD&V in Gent. Bij de Vlaamse verkiezingen haalde hij als eerste opvolger bijna 7.000 voorkeursstemmen in de kieskring Oost-Vlaanderen.

In het Vlaams parlement zal De Roo de commissie Algemeen beleid, financiën, begroting en justitie en de commissie voor Economie en werk volgen. “Het is een unieke kans, die ik graag met twee handen grijp”, zegt het nieuwe parlementslid.