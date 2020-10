Heropening Varosha leidt tot val van regering Noord-Cyprus

De regering van Noord-Cyprus is dinsdagavond gevallen, nadat een van de coalitiepartijen was opgestapt. Reden is de controverse over de gedeeltelijke heropening van het spookstadje Varosha deze donderdag, een symbool van de splitsing van het eiland, in de aanloop naar de verkiezingen.

De heropening van de kuststrook van Varosha werd dinsdag bekendgemaakt door de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en Ersin Tatar, de ‘premier’ van de internationaal niet erkende Turkse Republiek Noord-Cyprus. Verschillende Turks-Cypriotische verantwoordelijken en politici reageerden verontwaardigd op de beslissing. Ze spreken van inmenging van Ankara in de verkiezingen die zondag plaatsvinden. Tatar, die gesteund wordt door Ankara, is een van de belangrijkste uitdagers van aftredend president Mustafa Akinci.

“Het is ontoelaatbaar dat Tatar zijn coalitiepartner en het Turkse volk kon miskennen”, zei Kudret Ozersay, minister van Buitenlandse Zaken in Noord-Cyprus, die zijn vertrek en dat van zijn partij aankondigde. Zonder die partij heeft Tatar niet langer een meerderheid in het parlement. Zijn regering blijft wel aan de macht tot de vorming van een nieuwe regering.

Spookstad

Ozersay, die ook kandidaat is voor de verkiezingen, zegt dat hij niet geraadpleegd werd voor de heropening van Varosha. Ook Akinci veroordeelde de heropening al. “Het is een fout die het Turks-Cypriotische volk in een lastig parket brengt op internationaal vlak”, zei hij.

Cyprus is sinds 1974 opgedeeld, na een Griekse staatsgreep en een Turkse militaire interventie. Zo ontstond in het noorden de enkel door Turkije erkende Republiek Noord-Cyprus. Famagusta, in het oosten daarvan, geldt als symbool van de opsplitsing. Toen Turkse pantservoertuigen in augustus 1974 door de Grieks-Cypriotische wijk Varosha rolden, verloren ongeveer 40.000 inwoners hun huis. Sindsdien is het gebied een spookstadje. De wijk staat onder Turkse controle, maar is niet bewoond.

De teruggave van de wijk aan haar vroegere Grieks-Cypriotische bewoners geldt eigenlijk als de belangrijkste maatregel in de Cyprus-kwestie die het vertrouwen tussen de twee bevolkingsgroepen kan herstellen. Tussen Ankara aan de ene kant, en Athene en Nicosia aan de andere, waren er al forse spanningen omwille van aardgasvelden, vooral sinds Turkije het boorschip Yavuz naar Cyprus stuurde.