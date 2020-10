Drie nationale doelmannen besmet met corona en dus moet 45-jarige keeperstrainer plots opdraven bij Oekraïne

Corona heeft lelijk huisgehouden in de nationale voetbalselectie van Oekraïne. Maar liefst drie doelmannen - Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk), Andriy Lunin (Real Madrid) én Yuriy Pankiv (FC Oleksandriya) - legden een positieve test af en dus bleef er nog maar één keeper over voor de interland vanavond in Frankrijk: Georgiy Bushchan. Bondscoach Andriy Shevchenko wil geen risico nemen en laat zijn 45-jarige keeperstrainer Oleksandr Shovkovskiy op de bank plaatsnemen.