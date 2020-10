Twee mannen schuldig bevonden aan aanslag op Westgate in Kenia, derde vrijgesproken

Twee van de drie beschuldigden op het proces over de aanslag op winkelcentrum Westgate in het Keniaanse Nairobi in september 2013 zijn woensdag schuldig verklaard. Ze zijn veroordeeld voor “complotvorming” omwille van terroristische feiten en “steun” aan het commando dat de aanslag uitvoerde. Bij de aanslag vielen 67 doden.

Na een lang en bochtig proces, dat begon in januari 2014, meende de rechter dat Mohamed Ahmed Abdi en Hassan Hussein Mustafa “samengezworen” hadden met en steun verleend hadden aan de vier leden van het commando. De vier zelf kwamen om bij de aanslag. Die werd opgeëist door de Somalische radicale islamisten van Al-Shabaab, een groepering gelinkt aan Al-Qaida.

Materiële steun

De derde beklaagde werd vrijgesproken. De twee veroordeelden krijgen later hun straf.

De twee zouden gedurende de aanslag permanent in contact hebben gestaan met de daders. Er wordt van uitgegaan dat ze de daders zo hebben geholpen. Of ze materiële steun verleenden, kon niet bewezen worden.

Op zaterdag 21 september 2013 viel een commando van vier mannen Westgate binnen. Ze gooiden met granaten en schoten in het wilde weg op handelaars en klanten in het luxueuze winkelcentrum in de Keniaanse hoofdstad. Nadien verschansten ze zich in het gebouw. De veiligheidsdiensten konden de aanslag pas na vier dagen beëindigen.