“Plaatsen met LGBTQI-vrije zones niet geschikt voor internationale sportevenementen”

Plaatsen waar men zogenaamde LGBTQI-vrije zones heeft ingevoerd, zijn niet geschikt voor de organisatie van internationale sportevenementen. De keuze voor Krakau voor de Europese Spelen van 2023 strookt ook niet met het Olympisch Charter. Dat heeft Vlaams minister van Sport Ben Weyts in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Annick Lambrecht (sp.a).

In 2023 worden de Europese Spelen normaal gezien georganiseerd door de regio Klein-Polen, in en rond Krakau. Die regio riep zichzelf enige tijd geleden uit tot LGBTQI-vrije zone.

Voor sp.a-parlementslid Annick Lambrecht is het eenvoudig: “Vlaanderen en België mogen geen kandidaturen meer steunen voor internationale sportevenementen in homo- en transfobe landen of regio’s”.

Olympisch Charter

De sp.a-politica legde de kwestie voor aan Vlaams minister van Sport Ben Weyts. Die treedt de sp.a-politica bij. Op plaatsen waar men LGBTQI-vrije zones invoert, worden volgens hem best geen internationale sportevenementen georganiseerd. Volgens de N-VA-minister volgt Vlaanderen daarmee ook het Europese standpunt.

De locaties worden natuurlijk geselecteerd door sportbonden of internationale federaties. Maar de keuze voor Krakau “strookt volgens mij niet met het Olympisch Charter”. Volgens hem zou het Olympisch Comité dan ook een spiegel moet voorhouden.

“We zijn blij dat minister Weyts erkent dat de houding van de regio voor hem ingaat tegen de Olympische gedachte”, reageert Lambrecht. “We hopen dat hij dit aankaart bij het BOIC en dat hij de Vlaamse sportwereld samenbrengt, opdat de sportbonden een duidelijk signaal geven in verband met deze problematiek. We verwachten dat ze geen steun meer verlenen aan internationale sportevenementen in homo- en transfobe regio’s of landen.”