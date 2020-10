Nieuwe stap gezet richting vrijgave probleemvliegtuig Boeing 737 MAX

Er is een nieuwe stap gezet in de richting van de goedkeuring voor de Boeing 737 MAX-vliegtuigen om weer de lucht in te gaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA publiceerde een eerste versie van de training die piloten zullen moeten volgen om de vliegtuigen die al ruim anderhalf jaar wereldwijd aan de grond staan, te mogen besturen.

Opvallend in het opleidingsontwerp is dat de piloten simulatortraining zullen moeten volgen. Toen Boeing het toestel op de markt bracht, prees het Amerikaanse concern de 737 MAX juist aan met het voordeel dat piloten deze extra training niet hoefden te doorlopen.

Autoriteit

Het gaat nog om een eerste versie. Piloten, vakbonden en het publiek kunnen er tot begin november op reageren.

De FAA legt ook nog de laatste hand aan de definitieve eisen die ze stelt aan software-updates voor de Boeing 737 MAX. De verwachting is dat de autoriteit in de loop van november het licht op groen zal zetten om de vliegtuigen weer in gebruik te nemen.

De toestellen staan sinds midden maart vorig jaar aan de grond, na twee dodelijke crashes op enkele maanden tijd. Daarbij vielen 346 doden. De voornaamste oorzaak van de ongevallen zou een falend veiligheidssysteem zijn dat de neus van de vliegtuigen telkens naar beneden drukte. Ook zouden piloten niet goed voorbereid zijn geweest op dergelijke storingen.