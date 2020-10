Marc Van Ranst: “Maatregelen in Brussel zijn duidelijk signaal dat situatie ernstig is”

De maatregelen die Brussel genomen heeft in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus zijn “een sterk communicatief signaal” dat de situatie ernstig is. Dat was nodig in Franstalig België, stelt viroloog Marc Van Ranst woensdag.

Na crisisberaad over de Brusselse situatie is beslist om alle cafés en feestzalen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest vanaf donderdagochtend 7 uur een maand lang te sluiten. Er wordt ook een alcoholverbod ingesteld in de openbare ruimte dat de klok rond geldt.

Van Ranst vindt die beslissingen wijs, zeker gecombineerd met de maatregelen die dinsdag op nationaal niveau zijn afgekondigd. Brussel heeft zich volgens de viroloog laten inspireren door Parijs, waar de cafés voor minstens twee weken toe blijven.

Verder is het ook een “sterk communicatief signaal, dat heel erg nodig was in Franstalig België”. Volgens Van Ranst voelde men daar nog te weinig de urgentie van de stijging van het aantal besmettingen, “terwijl de experten in Vlaanderen er al een maand lang voor waarschuwen”. Hij wijst erop dat in Wallonië en Brussel de coronacijfers sterker stijgen dan in Vlaanderen.

Maar ook voor andere grote steden is dit een belangrijk signaal, besluit Van Ranst.