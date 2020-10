Meer dan 50 gemeenten in Frankrijk werden getroffen door noodweer

In het zuidoosten van Frankrijk zijn ongeveer 55 gemeenten getroffen door de gevolgen van zware onweders. Dat heeft woordvoerder van de regering Gabriel Attal woensdag gezegd na een bijeenkomst van de regering onder leiding van president Emmanuel Macron. “Er zijn doden, meerdere mensen, onder wie brandweerlieden, raakten gewond en honderden inwoners werden in veiligheid gebracht”, zei hij. De regering heeft de noodtoestand in de regio afgekondigd.

Macron zei volgens Attal tijdens de bijeenkomst dat het hele land solidair is met de slachtoffers van het noodweer.

De president drukte eerder op de dag al via Facebook zijn steun uit voor de slachtoffers en sprak over een storm van ongeziene omvang. Woensdagnamiddag bezoekt hij de getroffen gebieden in het zuidoosten van het land. Volgens BFMTV kwam hij om iets na 14.00 uur aan in Nice en van daar trekt hij per helikopter naar de gemeenten Tende, Breil-sur-Roya en Saint-Martin-Vésubie, om zijn bezoek weer af te sluiten in Nice. Volgens de televisiezender zijn in de gemeenten nog verschillende wijken afgesloten van de buitenwereld.

Tonnen afval

Het zuidoosten van Frankrijk en het noorden van Italië werden vrijdagavond getroffen door zwaar noodweer. Volgens een voorlopige balans kwamen daarbij in Frankrijk vier mensen om het leven. Verschillende mensen zijn nog vermist.

“We zullen niemand in de steek laten. Ik wil dat het leven verder gaat en dat mensen in hun dorpen kunnen blijven wonen”, zei burgemeester van Nice Christian Estrosi. Ondertussen spoelen aan de kust tonnen afval, plastic en hout aan die waren weggespoeld door het noodweer.