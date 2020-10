Berlijn eist uitleg van Moskou voor vergiftiging Navalny “of er volgen straffen”

Duitsland heeft Rusland woensdag gewaarschuwd voor “gerichte en proportionele straffen” als het land niet met een duidelijke verklaring komt over de omstandigheden rond de vergiftiging van oppositieleider Alexej Navalny.

“Als er geen duidelijkheid komt over de feiten en als de nodige informatie niet verstrekt wordt, zullen gerichte en proportionele straffen tegen de verantwoordelijken aan Russische zijde onvermijdelijk zijn”, zei minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas voor de volksvertegenwoordigers in de Bundestag.

Het hoofd van de diplomatie verklaarde dat Duitsland overleg zal plegen met zijn Europese partners, maar ook met de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) om “in de komende dagen” naar buiten te komen met een gezamenlijke reactie.

Europese Unie

Als Moskou niet antwoordt, “is de enige oplossing een duidelijke en ondubbelzinnige internationale reactie”, voegde hij nog toe. “Dit is geen bilateraal conflict tussen Rusland en Duitsland.”

Na forse kritiek op het Kremlin werd Alexej Navalny op 20 augustus ernstig ziek aan boord van een vliegtuig in Siberië. Hij was toen op campagne voor de lokale en regionale verkiezingen van begin september. Hij werd verzorgd in een Berlijns ziekenhuis en geneest daar nog steeds.

Vershillende Europese laboratoria en het OPCW ontdekten zenuwgif van het type novitsjok in het bloed.

De eventuele bijkomende sancties zouden gecoördineerd worden door de Europese Unie. Die zou dan snel een lijst opstellen van “betrokken personen”. Het Kremlin heeft altijd alle betrokkenheid bij de vergiftiging van de oppositieleider ontkend. Het noemt de beschuldigingen aan het adres van Rusland “onaanvaardbaar”.