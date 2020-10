Bart Somers: “Uitspraken van burgemeester D’Haese over ziekenhuizen onverstandig en onjuist”

“Onverstandig en onjuist” en een “hoogst ongewenst signaal”. Zo bestempelt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers de uitspraken van de burgemeester van Aalst Christoph D’Haese (N-VA). Die heeft eerder deze week laten verstaan dat hij in de toekomst coronapatiënten uit Brussel wil kunnen weigeren en dat “de grenzen van de medische solidariteit zijn bereikt”.

De uitspraken van de Aalsterse burgemeester deden al het nodige stof opwaaien. Ook in het Vlaams Parlement kwam de kwestie aan bod. Groen-parlementslid Stijn Bex - die de woorden van D’Haese zelf “beangstigend” noemde - wilde van minister Somers weten wat hij van de uitspraken vindt.

“Ik heb begrip voor zijn bezorgdheid, maar geen begrip voor de manier waarop hij die bezorgdheid heeft geuit”, begon Somers. Dat D’Haese de ingebouwde medische solidariteit openlijk in vraag stelt, vindt de Open Vld-minister “onverstandig en onjuist”. Niet alleen omdat alle overheden volgens hem moeten samenwerken om de crisis aan te pakken, maar ook omdat een gelijkaardig solidariteitssysteem ook elders werkt, denk aan de inzet van hulpdiensten en politiekorpsen bij bijvoorbeeld rampen, risicomatchen in het voetbal of bij Aalst carnaval.

Somers bestempelt de uitspraken ook als een “hoogst ongewenst signaal”. “Het zet onnodig mensen tegen elkaar op, het ondergraaft de eenheid in commando en het geeft het gevoel aan patiënten dat ze schuldig zijn. Patiënten zijn nooit schuldig”, aldus Somers.

Frustraties

De uitspraken werden door alle partijen in het halfrond veroordeeld, behalve door het Vlaams Belang dat “het signaal van burgemeester D’Haese steunt”. N-VA-parlementslid Lorin Parys benadrukte dan weer dat iedereen het recht heeft op de medische zorg die hij/zij nodig heeft. “Maar men mag ook niet doof blijven voor de irritaties van een burgemeester die elke dag op zijn grondgebied de effecten van het Brussels beleid ondergaat”, klonk het. Volgens Parys hebben de Brusselse politici “te lang gedanst op de rand van de vulkaan” en heeft dat geleid tot “een zekere vorm van frustraties”.

Minister Somers repliceerde dat burgemeesters best hun bezorgdheid mogen uiten maar “nooit op kap van de patiënt”. “Het zoeken naar een zondebok is een te gemakkelijke vluchtheuvel”, aldus nog Somers.