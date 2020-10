Koeweit heeft een nieuwe kroonprins

De nieuwe emir van Koeweit, sjeik Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, heeft zijn halfbroer, sjeik Meshaal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, benoemd tot kroonprins. Dat heeft het kabinet van de emir woensdag bekendgemaakt. De 80-jarige Meshaal is op dit moment nog plaatsvervangend hoofd van de Nationale Garde.

Op 29 september overleed de vorige emir van Koeweit, sjeik Sabah al-Ahmad al-Sabah, op 91-jarige leeftijd. Hij werd opgevolgd door zijn halfbroer, kroonprins sjeik Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah. De nieuwe emir heeft op zijn beurt nu zijn halfbroer aangesteld als kroonprins. Zijn familie heeft alleszins al toestemming gegeven voor de benoeming, donderdag buigt het parlement zich over de kwestie.

De nieuwe kroonprins was sinds 2004 plaatsvervangend hoofd van de Nationale Garde in de golfstaat. Hij begon zijn politieke carrière in 1960 bij Binnenlandse Zaken. Tussen 1967 en 1980 was het hij het hoofd van de Staatsveiligheidsdienst.