Rusland test hypersonische raket

Rusland heeft een succesvolle test uitgevoerd met een nieuwe hypersonische raket. Dat maakte de Russische stafchef, Valery Gerasimov, woensdag bekend op de 68ste verjaardag van president Vladimir Poetin.

De test met de hypersonische raket Tsirkon gebeurde dinsdag. De raket werd afgevuurd van het fregat Admiraal Gorshkov in de Witte Zee op een doelwit in de Barentszzee. Het projectiel legde daarbij 450 kilometer af in 4,5 minuten en bereikte een hoogte van 28 kilometer.

Poetin heeft zijn strijdkrachten volgens het Kremlin gefeliciteerd met de succesvolle test. Volgens de Russische president is er momenteel geen ander vergelijkbaar raketsysteem ter wereld.