Minister Gatz test positief op coronavirus, Brusselse regeringsleden in quarantaine

Brussel - Brussels minister van Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het Imago van Brussel Sven Gatz (Open VLD) heeft positief getest op COVID-19. Dat laat zijn woordvoerster weten aan Belga. De Brusselse regeringsleden waar minister Gatz tijdens de ministerraad op donderdag 1 oktober mee in contact kwam, laten zich testen en schrappen voorlopig hun officiële activiteiten.

“De minister vertoont milde symptomen van het virus en zal zoals verplicht is twee weken in quarantaine gaan. Hij blijft digitaal en vanop afstand werken”, vertelt woordvoerster Eva Vanhengel. De kabinetsmedewerkers met wie de minister meer dan vijftien minuten in nauw contact is gekomen, zullen zich allemaal laten testen en gaan ook in quarantaine.

Vorige week donderdag nog kwam de Brusselse regering samen naar aanleiding van haar wekelijkse ministerraad. Tijdens deze vergadering werden de vooropgestelde veiligheidsmaatregelen nageleefd. Uit voorzorg zullen de leden van de Brusselse regering zich laten testen. In afwachting van het resultaat schrappen ze hun officiële activiteiten en werken ze digitaal en vanop afstand. Dit met uitzondering van minister Maron, die vorige week op werkbezoek was in Berlijn, en staatssecretaris Ben Hamou, die met zwangerschapsverlof is.