De Lijn wil met nieuw netwerk 7,2 procent meer reizigers vervoeren

Het volledig nieuwe bus- en tramnet dat De Lijn klaarstoomt, zal op kruissnelheid 7,2 procent meer reizigers aantrekken. Dat heeft de Vlaamse vervoersmaatschappij berekend. Het voorlopige plan zit wel nog 18,8 miljoen euro boven budget.

Vanaf 2020 wordt het net georganiseerd op het niveau van vijftien Vlaamse vervoersregio’s. In elk van die regio’s is een nieuw kern- en aanvullend net uitgetekend. De plannen worden daar in de komende maanden formeel goedgekeurd.

De Lijn heeft berekend hoeveel extra reizigers de nieuwe netten kunnen aantrekken. De winst varieert per regio. Globaal zou het om 7,2 procent meer reizigers gaan, maar er zijn uitschieters. In Roeselare zou het gaan om +27,2 procent, in de Westhoek +14,2 procent en in Gent +10,2 procent. Limburg zou met 2,6 procent extra reizigers de kleinste winst boeken, maar geen enkele regio gaat erop achteruit.

Appelen en peren

De Lijn legt in het plan jaarlijks meer dan 174 miljoen kilometer af met reizigers aan boord. Hoeveel dat er momenteel zijn, zegt de vervoersmaatschappij niet. In het jaarverslag van 2019 is sprake van ruim 201 miljoen afgelegde kilometers, maar volgens woordvoerster Astrid Hulhoven is dat cijfer niet vergelijkbaar omdat daar ook de kilometers zonder reizigers, bijvoorbeeld tussen de stelplaats en de eerste halte, bij zijn geteld. Bovendien vervallen de belbussen, die worden vervangen door lokale initiatieven los van De Lijn. “Vergelijken is niet mogelijk. Het zijn appelen en peren. We starten van een wit blad.”

Ook becijferd is de kostprijs van de plannen: 728,3 miljoen euro. Dat is 18,8 miljoen euro boven het budget van momenteel. De Lijn hoopt dat verschil goed te maken met doorstromingsmaatregelen in de vervoerregio’s. “Elke minuut in de file kost ons geld”, klink het. Lukt het op die manier niet, dan kan hier en daar nog een bus of tram in de dienstregeling sneuvelen.

Na de definitieve goedkeuring van de plannen start De Lijn met het uitwerken in concrete dienstregelingen en bijhorende personeelsroosters. Pas dan zal er definitief zicht zijn op de uiteindelijke kostprijs.