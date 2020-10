Op café of restaurant, wat is nu het verschil? “Overdracht in drukke cafés is waarschijnlijk”

Voor restaurants veranderen de coronamaatregelen niet, terwijl cafés wel moeten ingrijpen. In Brussel moeten ze zelfs een maand sluiten. Wat is het verschil?

Vooral de cafés zijn het kind van de rekening van de strengere coronamaatregelen die vrijdag ingaan. Ze moeten om 23 uur sluiten. Aan een tafel mogen maximaal vier personen zitten, met uitzondering van gezinsleden die onder één dak wonen. In Brussel moeten de cafés voor een maand dicht.

Voor restaurants verandert er niets. Dat betekent: het sluitingsuur blijft 1 uur ’s nachts met een maximum van tien personen aan een tafel.

Uitzonderingen

Vanwaar dat verschil? De regering ziet een groter besmettingsgevaar in cafés dan in restaurants. “Dat is toch een ander gegeven”, zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vanmorgen in het Radio 1-programma De ochtend. “Er zal wel eens iemand in een restaurant zijn die ook veel te veel drinkt en begint te roepen of te zingen. Maar dat zijn eerder uitzonderingsgevallen, terwijl dat in het caféleven vaker gebeurt. Op café begin je te drinken tot je – bij wijze van spreken – buiten gaat. Op restaurant kom je om te eten. Er is een duidelijk verschil tussen het nachtleven voor cafés en het nachtleven voor restaurants.”

Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) zijn de coronamaatregelen gemakkelijker in restaurants te organiseren. “Je zit aan tafel en je blijft aan tafel zitten.”

Nauw contact met buurvrouw

Hoe werkt de regel van vier dan in de restaurants? “Tien mensen aan een tafel blijft toegelaten”, legt Vandenbroucke op Radio 1 uit. “Maar alle andere principes gelden. Je moet je aan tafel gedragen op basis van de regel dat je maar met weinig mensen echt fysiek contact mag hebben. Als je tegen je buurvrouw of -man gaat aanleunen, dan is dat een nauw contact. Dat moet een van je drie nauwe contacten zijn. Zet je zo aan tafel dat jij met je nauwe contacten nauw contact hebt, en val niet in de armen van de nauwe contacten van je vrouw. Het is een kwestie van gezond verstand. Probeer je zo te organiseren dat je je eraan houdt.”

Het Crisiscentrum wacht het Ministerieel Besluit af om de maatregel te verduidelijken. Hoe de nieuwe regels concreet afdwingbaar worden gemaakt, zal volgens woordvoerder Yves Stevens afhangen van hoe ze worden gedefinieerd in het ministerieel besluit. Hij verwacht die teksten vandaag of morgen.

Hotspots?

De cafés werden gisteren op de persconferentie na het Overlegcomité “echte hotspots van besmettingen” genoemd. Zijn ze vaak een besmettingshaard? Van alle positieve patiënten hebben we maar van een beperkt aantal mensen clusterinformatie, zegt infectiologe Erika Vlieghe. “Daar zitten een aantal clusters in die effectief in horecasetting zijn opgedaan.”

Maar hoeveel mensen effectief in cafés besmet geraken, is onduidelijk. Vlieghe wijst erop dat superspreadingevents vaak in drukke ruimtes gebeuren, waar mensen luid praten. “Als je dat vertaalt naar situaties in het leven, dan is de overdracht in drukke cafés waarschijnlijk.”